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Юноша поджег авто военнослужащего — как его наказал суд

25 декабря 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал подростка, поджегшего автомобиль военнослужащего
Горит автомобиль. Фото иллюстративное: bezpeka.isu.net.ua
Виктория Козырь - редактор

В Запорожье несовершеннолетний парень поджег автомобиль военного. За совершенное поджигателя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Октябрьский районный суд города Запорожья вынес 19 декабря.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в августе текущего года фигурант получил в Telegram предложение о заработке. Неизвестный попросил его за денежное вознаграждение уничтожить или повредить авто военнослужащих ВСУ. Юноша согласился и привлек к работе сообщника, который сфотографировал нужное транспортное средство и спрятал на перекрестке зажигательную смесь.

Вечером 9 августа обвиняемый вместе с товарищем достали из тайника легко воспламеняющиеся вещества и отправились на выполнение задания. Пока несовершеннолетний обливал автомобиль смесью и поджигал, соучастник фиксировал его действия на видео.

Решение суда

Во время судебного заседания подросток полностью признал свою вину и раскаялся. Также суд учел как обстоятельства, которые смягчают наказание, то, что парень сотрудничал со следователями, помогая им раскрывать другие уголовные преступления. Юноше назначили наказание в виде до пяти лет лишения свободы, однако, если в течение года испытательного срока осужденный не совершит нового нарушения, отбывать заключение ему не придется.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, в Харьковской области вынесли приговор матери шести детей, которая не платила алименты. Женщину приговорили к 120 часам общественных работ.

Также мы сообщали, что в Харькове женщина распространяла в соцсетях пророссийские сообщения. Ее назначили наказание в виде лишения свободы, однако заменили его двумя годами испытательного срока.

суд подростки поджог Криминал судебные решения

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