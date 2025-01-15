Спали ФСБшника — в СБУ объяснили, как сдать врага через чат-бот

Работник СБУ задерживает поджигателя автомобилей. Фото: скриншот

В Украине продолжается общенациональная информационная кампания "Спали" ФСБшника". Работники СБУ и Нацполиции делают все, чтобы противодействовать вербовке украинской молодежи спецслужбами РФ. Речь идет о поджогах, терактах и диверсиях.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Как отмечают в СБУ, поджоги имущества украинских военных, госучреждений или их минирование классифицируются Уголовным кодексом Украины как терроризм или диверсия. За это предусмотрена строгая уголовная ответственность, это касается даже для несовершеннолетних.

Только в течение прошлого года в Украине задержали почти полтысячи людей, которые занимались поджогами по поручению россиян. Вместо легкого заработка фигурантам "светит" тюремное заключение. СБУ призывает молодежь сообщать о любых попытках вербовки в специальный чат-бот "Спали" ФСБшника".

Чат-бот "Спали" ФСБшника". Фото: скриншот

Напомним, во Львове задержали мужчину, который поджигал автомобили украинских военных. Делал это злоумышленник по заказу России.

Двух парней, 16 и 18 лет, задержали в Киеве. Они подожгли два военных автомобиля. Преступников задержали правоохранители и СБУ.