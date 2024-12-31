У Києві затримали підпалювачів військових автомобілів

Зловмисники при затримання. Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі Києва двоє молодиків, 16 та 18 років, здійснили підпали двох військових автомобілів. Злочинців вдалося затримати завдяки спільним зусиллям правоохоронців та СБУ.

Про це повідомляє поліція Києва у вівторок, 31 грудня.

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Зловмисники. Фото: Нацполіція

Як стався злочин

Старший із хлопців знайшов в Інтернеті оголошення, де пропонували гроші за підпали військових автомобілів. Задля отримання "легкого заробітку" він підговорив свого знайомого. Молодики пересувалися на мопеді кур’єрської служби доставки, де нещодавно почав працювати один із них, аби швидко зникати з місця злочину.

Проте їхні дії не залишилися непоміченими — злочинців затримали.

Підпалені авто. Фото: Нацполіція

Наслідки та відповідальність

Обом затриманим повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, вчиненій групою осіб. Винагороду вони так і не отримали, натомість їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають громадян не піддаватися на провокації російських спецслужб, які намагаються завербувати людей для дестабілізації в Україні.

"Ціна співпраці з ворогом — зрада країні та тривале позбавлення волі", — наголошують у поліції.

Підпалені авто. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Запоріжжі неповнолітній хлопець підпалив автомобіль військового. За вчинене палія притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Пересипському районі 43-річний одесит підпалив вантажівку, яка, за його словами, псувала краєвид із вікна квартири. Автоцистерна була порожньою, і рятувальники вчасно загасили полум’я. Зловмиснику загрожує ув’язнення.