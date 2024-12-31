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В Киеве задержали поджигателей военных автомобилей

31 декабря 2024 19:05
Катерина Османская - Редактор
В Киеве задержали поджигателей военных автомобилей
Злоумышленники при задержании. Фото: Нацполиция
Катерина Османская - Редактор

В Дарницком районе Киева двое молодых людей, 16 и 18 лет, совершили поджоги двух военных автомобилей. Преступников удалось задержать благодаря общим усилиям стражей порядка и СБУ.

Об этом сообщает полиция Киева во вторник, 31 декабря.

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Злоумышленники. Фото: Нацполиция

Как произошло преступление

Старший из ребят нашел в Интернете объявление, где предлагали деньги за поджоги военных автомобилей. Для получения "легкого заработка" он подговорил своего знакомого. Молодые люди передвигались на мопеде курьерской службы доставки, где недавно начал работать один из них, чтобы быстро исчезать с места преступления.

Однако их действия не остались незамеченными – преступников задержали.

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Горящие авто. Фото: Нацполиция

Последствия и ответственность

Оба задержанных сообщены о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенном группой лиц. Вознаграждение они так и не получили, им грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан не подвергаться провокациям российских спецслужб, которые пытаются завербовать людей для дестабилизации в Украине.

"Цена сотрудничества с врагом — измена стране и длительное лишение свободы", — подчеркивают в полиции.

В Киеве задержали поджигателей военных автомобилей - фото 3
Горящие авто. Фото: Нацполиция

Напомним, в Запорожье несовершеннолетний парень поджег автомобиль военного. За совершенное поджигателя привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали, что в Пересыпском районе 43-летний одессит поджег грузовик, который, по его словам, портил пейзаж из окна квартиры. Автоцистерна была пуста, и спасатели вовремя погасили пламя. Злоумышленнику грозит заключение.

пожар полиция авто поджог военнослужащие

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