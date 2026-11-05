Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Спалахи на Сонці та геомагнітні коливання: прогноз на четвер

Спалахи на Сонці та геомагнітні коливання: прогноз на четвер

Ua ru
5 листопада 2026 08:43
Магнітні бурі 5 листопада: прогноз сонячної активності Новини.LIVE
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 5 листопада, на Землі не очікується сильних магнітних бур, однак геомагнітна активність може дещо підвищитися. Сонячна активність залишатиметься дуже низькою, але протягом дня можливі коливання магнітного поля. Також фахівці оцінюють імовірність окремих спалахів на Сонці, які можуть впливати на космічну погоду.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Сонячна активність 5 листопада

Протягом попередніх 24 годин на Сонці зафіксували чотири спалахи класу B та два спалахи класу C

У матеріалі зазначають:

"Такі спалахи сильно не впливають на Землю".

Читайте також:

Ймовірність спалаху середнього класу М оцінюють у 25%, а потужнішого класу Х — у 10%. Прогнозована кількість сонячних плям становить 12.

Яка ймовірність магнітної бурі

Імовірність невеликого геомагнітного шторму становить 15%. Для сильного шторму цей показник значно нижчий — лише 1%.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що протягом листопада 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують. Однак на початку місяця можливі окремі геомагнітні збурення. Прогнози можуть змінюватися залежно від сонячної активності, тому варто стежити за оновленнями.

Також Новини.LIVE писали про те, що листопад розпочнеться відносно теплою погодою. У перші дні місяця температура повітря може сягати +12 °C. Проте вже в середині листопада очікується поступове похолодання. Наприкінці місяця вдень буде близько +2...+3 °C, а вночі можливі заморозки до -2 °C.

Сонце магнітні бурі прогнози метеозалежність сонячна активність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації