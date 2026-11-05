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Главная Новости дня Солнечные вспышки и геомагнитные колебания: прогноз на четверг

Солнечные вспышки и геомагнитные колебания: прогноз на четверг

Ua ru
5 ноября 2026 08:43
Магнитные бури 5 ноября: прогноз солнечной активности Новини.LIVE
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 5 ноября, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь, однако геомагнитная активность может несколько повыситься. Солнечная активность будет оставаться очень низкой, но в течение дня возможны колебания магнитного поля. Также специалисты оценивают вероятность отдельных вспышек на Солнце, которые могут влиять на космическую погоду.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Солнечная активность 5 ноября

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали четыре вспышки класса B и две вспышки класса C.

В материале отмечается:

"Такие вспышки не оказывают значительного влияния на Землю".

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Вероятность вспышки среднего класса М оценивается в 25%, а более мощного класса Х — в 10%. Прогнозируемое количество солнечных пятен составляет 12.

Какова вероятность магнитной бури

Вероятность небольшой геомагнитной бури составляет 15%. Для сильной буриэтот показатель значительно ниже — всего 1%.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение ноября 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется. Однако в начале месяца возможны отдельные геомагнитные возмущения. Прогнозы могут меняться в зависимости от солнечной активности, поэтому стоит следить за обновлениями.

Также Новини.LIVE писали о том, что ноябрь начнётся с относительно тёплой погоды. В первые дни месяца температура воздуха может достигать +12 °C. Однако уже в середине ноября ожидается постепенное похолодание. В конце месяца днём будет около +2...+3 °C, а ночью возможны заморозки до -2 °C.

Солнце магнитные бури прогнозы метеозависимость солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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