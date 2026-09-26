Спалахи класу С: прогноз магнітних бур на 26 вересня

У жінки головний біль. Фото: magnific.com

У четвер, 26 вересня, на Землі не прогнозують магнітних бур. Сонячна активність протягом останньої доби залишалася низькою, а фахівці очікують, що геомагнітне поле найближчим часом буде від тихого до активного рівня.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде сонячна активність 26 вересня

За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Водночас активність світила залишається низькою, хоча існує невелика ймовірність спалахів М-класу.

Прогноз на 26 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 45.

Що прогнозують найближчими днями

Очікується, що у суботу геомагнітне поле перебуватиме від тихого до активного рівня. Сонячна активність, за прогнозом, залишатиметься низькою, однак зберігатиметься невелика ймовірність спалахів М-класу.

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