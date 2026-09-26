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Головна Новини дня Спалахи класу С: прогноз магнітних бур на сьогодні

Спалахи класу С: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
26 вересня 2026 11:38
Спалахи класу С: прогноз магнітних бур на 26 вересня
У жінки головний біль. Фото: magnific.com

У четвер, 26 вересня, на Землі не прогнозують магнітних бур. Сонячна активність протягом останньої доби залишалася низькою, а фахівці очікують, що геомагнітне поле найближчим часом буде від тихого до активного рівня.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Якою буде сонячна активність 26 вересня

За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Водночас активність світила залишається низькою, хоча існує невелика ймовірність спалахів М-класу.

Прогноз на 26 вересня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 45.

Що прогнозують найближчими днями

Очікується, що у суботу геомагнітне поле перебуватиме від тихого до активного рівня. Сонячна активність, за прогнозом, залишатиметься низькою, однак зберігатиметься невелика ймовірність спалахів М-класу.

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"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — йдеться в джерелі.

Новини.LIVE писали, що синоптики спрогнозували ймовірність магнітних бур на жовтень 2026 року. Повідомляється, що жовтень не принесе екстремально сильних магнітних бур, однак період підвищеної геомагнітної активності все ж очікується з 12 до 16 жовтня.

Новини.LIVE інформували, що перші дні жовтня у більшості регіонів України будуть переважно теплими та сухими, однак погодна ситуація може швидко змінитися. Синоптики прогнозують можливі короткочасні, але відчутні похолодання.

космос Сонце магнітні бурі прогнози метеозалежність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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