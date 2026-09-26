Вспышки класса С: прогноз магнитных бурь на 26 сентября

У женщины болит голова. Фото: magnific.com

В четверг, 26 сентября, на Земле не прогнозируется магнитных бурь. Солнечная активность в течение последних суток оставалась низкой, а специалисты ожидают, что геомагнитное поле в ближайшее время будет находиться на уровне от спокойного до активного.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет солнечная активность 26 сентября

За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали две вспышки класса С. В то же время активность светила остается низкой, хотя существует небольшая вероятность вспышек М-класса.

Прогноз на 26 сентября:

вероятность небольшого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 45.

Что прогнозируется в ближайшие дни

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет находиться на уровне от спокойного до активного. Солнечная активность, по прогнозу, останется низкой, однако сохранится небольшая вероятность вспышек М-класса.

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"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — говорится в источнике.

Новини.LIVE писали, что синоптики спрогнозировали вероятность магнитных бурь на октябрь 2026 года. Сообщается, что октябрь не принесет экстремально сильных магнитных бурь, однако период повышенной геомагнитной активности все же ожидается с 12 по 16 октября.

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