Жінки з візочком у парку. Фото: Новини.LIVE

Експерти з космічної погоди повідомляють, що у неділю, 15 листопада, магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність буде низькою, а геомагнітне поле спокійним.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Чи будуть магнітні бурі 15 листопада

Експерти повідомили, що протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували один спалах класу С, він практично не впливає на Землю.

У неділю, 15 листопада, фахівці допускають виникнення сонячних спалахів М-класу.

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"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в джерелі.

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За прогнозом, показники сонячної активності 15 листопада будуть такими:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху М-класу — 20%;

ймовірність спалаху Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 29.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Експерти з магнітних бур стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я метеозалежних людей. Варто слідкувати за прогнозами магнітних бур, адже це дає змогу відстежувати ризики серцево-судинних ускладнень.

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Новини.LIVE інформували, що центр прогнозування космічної погоди (NOAA) повідомив, що у листопаді потужні магнітні бурі не прогнозуються. До кінця осені очікується спокійне геомагнітне поле, але важливо стежити за прогнозами, адже активність Сонця може швидко змінюватись.

Ми писали, що завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух спрогнозувала погоду на зиму 2026-2027. За її словами, зимовий період очікується значно теплішим, ніж був торік.