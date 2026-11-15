Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня Спалах на Сонці класу С: прогноз магнітних бур на сьогодні

Спалах на Сонці класу С: прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
15 листопада 2026 09:16
Ймовірність радіаційного шторму: прогноз магнітних бур на 15 листопада Новини.LIVE
Жінки з візочком у парку. Фото: Новини.LIVE

Експерти з космічної погоди повідомляють, що у неділю, 15 листопада, магнітних бур не прогнозують. Сонячна активність буде низькою, а геомагнітне поле спокійним.

Про це пише Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чи будуть магнітні бурі 15 листопада

Експерти повідомили, що протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували один спалах класу С, він практично не впливає на Землю.

У неділю, 15 листопада, фахівці допускають виникнення сонячних спалахів М-класу.

Реклама

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,8 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в джерелі.

Читайте також:

За прогнозом, показники сонячної активності 15 листопада будуть такими:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 29.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людей

Експерти з магнітних бур стверджують, що магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я метеозалежних людей. Варто слідкувати за прогнозами магнітних бур, адже це дає змогу відстежувати ризики серцево-судинних ускладнень.

Реклама

Новини.LIVE інформували, що центр прогнозування космічної погоди (NOAA) повідомив, що у листопаді потужні магнітні бурі не прогнозуються. До кінця осені очікується спокійне геомагнітне поле, але важливо стежити за прогнозами, адже активність Сонця може швидко змінюватись.

Ми писали, що завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух спрогнозувала погоду на зиму 2026-2027. За її словами, зимовий період очікується значно теплішим, ніж був торік.

космос магнітні бурі прогнози метеозалежність сонячна активність
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації