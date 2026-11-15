Женщины с коляской в парке. Фото: Новини.LIVE

Эксперты по космической погоде сообщают, что в воскресенье, 15 ноября, магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность будет низкой, а геомагнитное поле — спокойным.

Об этом пишет Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Будут ли магнитные бури 15 ноября

Эксперты сообщили, что за последние 24 часа на Солнце зафиксировали одну вспышку класса С, она практически не влияет на Землю.

В воскресенье, 15 ноября, специалисты допускают возникновение солнечных вспышек М-класса.

"Солнечные вспышки М-класса относятся к средним по величине вспышкам. Вспышка М1,8 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в источнике.

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По прогнозу, показатели солнечной активности 15 ноября будут следующими:

вероятность небольшого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки М-класса — 20%;

вероятность вспышки Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 29.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Эксперты по магнитным бурям утверждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье метеозависимых людей. Стоит следить за прогнозами магнитных бурь, ведь это позволяет отслеживать риски сердечно-сосудистых осложнений.

Новини.LIVE сообщали, что Центр прогнозирования космической погоды (NOAA) заявил, что в ноябре мощных магнитных бурь не прогнозируется. До конца осени ожидается спокойное геомагнитное поле, но важно следить за прогнозами, ведь активность Солнца может быстро меняться.

Мы писали, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух спрогнозировала погоду на зиму 2026–2027 годов. По её словам, зимний период ожидается значительно теплее, чем в прошлом году.