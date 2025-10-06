Відео
Головна Новини дня Сотні тисяч вчаться за кордоном — МОН про ситуацію з освітою

Сотні тисяч вчаться за кордоном — МОН про ситуацію з освітою

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 04:14
За даними МОН, понад 300 тисяч українців зараз навчаються за межами нашої держави
Школярі за партами. Ілюстративне фото: pexels.com

У Міністерстві освіти і науки України (МОН) оприлюднили ключові цифри та пріоритети щодо освіти українців у 2025 році. Стала відома статистика українських школярів за кордоном.

Відповідь на свій запит до МОН України отримали Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки маленьких українців навчаються за кордоном:

Сотні тисяч вчаться за кордоном — МОН про ситуацію з освітою - фото 1
Дані МОН щодо українських учнів за кордоном. Фото: Новини.LIVE

Згідно з відповіддю МОН, важливою тенденцією стало скорочення кількості учнів на дистанційному навчанні. За даними Міністерства, онлайн продовжують навчатися приблизно 396 тисяч учнів. Для порівняння: на початку минулого навчального року дистанційно навчалися на 103 тисячі учнів більше. Це свідчить про поступове повернення дітей до аудиторій там, де безпекова ситуація це дозволяє.

Водночас, за даними МОН, приблизно 303 тисячі учнів перебувають за кордоном, але продовжують навчатися дистанційно в українських школах. Міністерство обліковує лише дітей, які залишаються в українській системі освіти.

Щоб заохотити дітей, які виїхали за кордон, не втрачати зв'язок з українською освітою, МОН впроваджує нові політики.

Українознавчий компонент — "місток до України":

Сотні тисяч вчаться за кордоном — МОН про ситуацію з освітою - фото 2
Основна інформація щодо українознавчого компонента для школярів за кордоном. Фото: Новини.LIVE

Головною ініціативою стало запровадження "українознавчого компонента" — скороченої програми для дітей, які одночасно відвідують місцеву школу за кордоном та українську. Це дозволяє не перевантажувати дитину подвійним навантаженням.

За цим компонентом дитина обов'язково вивчає українську мову, літературу, історію України та географію.

Усі інші предмети, які дитина проходить у місцевій школі, автоматично зараховуються на основі розширеної шкали перезарахування оцінок.

Це навчання доступне в окремих українських школах. Подати заявку можна онлайн на сайті програми, а незабаром компонент буде доступний також на базі верифікованих українських освітніх осередків за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що у МОН надали статистику: зі скількома студентами першого курсу працюють викладачі. Виявилось, що з 1 вересня 2025 року до ЗВО зараховано 178 720 першокурсників.

А напередодні з нагоди свята до вчителів звернувся Президент України Володимир Зеленський.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
