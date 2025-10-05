Скільки першокурсників навчаються в Україні — дані МОН

Студенти. Фото: КАІ

В Україні у неділю, 5 жовтня, відзначають День Вчителя. У Міністерстві освіти і науки розповіли, зі скількома студентами першого курсу працюють викладачі.

Про це у відомстві повідомили на запит Новини.LIVE.

Скільки першокурсників в Україні

З 1 вересня 2025 року до ЗВО зараховано 178 720 першокурсників — без додаткового набору, урахування вступу до військових та інших спеціалізованих закладів, дані щодо яких не повідомляються.

У МОН зауважили, що студенти самостійно не обирають формат навчання, оскільки це рішення кожного закладу вищої освіти.

"Міністерство закликає ЗВО в безпечніших регіонах планувати робочі та навчальні графіки так, щоб максимізувати аудиторну роботу студентів і дослідницьких команд. Повернення до аудиторного формату там, де це можливо, підвищує якість навчання і взаємодію в університетських спільнотах", — йдеться у повідомленні.

Водночас Міністерство освіти і науки системно сприяє створенню безпечних умов для навчання у школах, розташованих у прифронтових регіонах.

Відповідь МОН. Фото: скриншот

Нагадаємо, у МОН розповіли, що наразі в дистанційному форматі навчаються близько 396 тисяч школярів.

Крім того, з нагоди свята до вчителів звернувся Президент України Володимир Зеленський.