Главная Новости дня Обучение в ЗВО — со сколькими студентами работают преподаватели

Обучение в ЗВО — со сколькими студентами работают преподаватели

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 22:34
Сколько первокурсников обучаются в Украине — данные МОН
Студенты. Фото: КАИ

В Украине в воскресенье, 5 октября, отмечают День Учителя. В Министерстве образования и науки рассказали, со сколькими студентами первого курса работают преподаватели.

Об этом в ведомстве сообщили на запрос Новини.LIVE.

Сколько первокурсников в Украине

С 1 сентября 2025 года в ЗВО зачислено 178 720 первокурсников — без дополнительного набора, учета поступления в военные и другие специализированные учреждения, данные по которым не сообщаются.

В МОН отметили, что студенты самостоятельно не выбирают формат обучения, поскольку это решение каждого учреждения высшего образования.

"Министерство призывает ЗВО в безопасных регионах планировать рабочие и учебные графики так, чтобы максимизировать аудиторную работу студентов и исследовательских команд. Возвращение к аудиторному формату там, где это возможно, повышает качество обучения и взаимодействие в университетских сообществах", — говорится в сообщении.

В то же время Министерство образования и науки системно способствует созданию безопасных условий для обучения в школах, расположенных в прифронтовых регионах.

null
Ответ МОН. Фото: скриншот
null
Ответ МОН. Фото: скриншот

Напомним, в МОН рассказали, что сейчас в дистанционном формате учатся около 396 тысяч школьников.

Кроме того, по случаю праздника к учителям обратился Президент Украины Владимир Зеленский.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
