День Учителя 2025 в Украине — сколько школьников учатся дистанционно

В Украине в воскресенье, 5 октября, отмечают День Учителя. Сейчас педагоги обучают детей как и очно, так и в онлайн-формате.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины на запрос Новини.LIVE.

Сколько школьников учатся дома

С 1 сентября 2025 года в дистанционном формате учатся около 396 тысяч учеников.

"Отметим, что в начале прошлого учебного года дистанционно учились на 103 тысячи учеников больше", — говорится в сообщении МОН.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, кто из учителей ежемесячно будет получать дополнительно по 4 000 гривен.

Кроме того, по случаю праздника к работникам образования обратился украинский лидер Владимир Зеленский.