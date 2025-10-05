День Учителя 2025 в Украине — сколько школьников учатся дистанционно

День Учителя — сколько детей обучают дистанционно
Дата публикации 5 октября 2025 18:14
Дистанционное обучение. Фото иллюстративное: Pexels
В Украине в воскресенье, 5 октября, отмечают День Учителя. Сейчас педагоги обучают детей как и очно, так и в онлайн-формате.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины на запрос Новини.LIVE.
Сколько школьников учатся дома
С 1 сентября 2025 года в дистанционном формате учатся около 396 тысяч учеников.
"Отметим, что в начале прошлого учебного года дистанционно учились на 103 тысячи учеников больше", — говорится в сообщении МОН.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, кто из учителей ежемесячно будет получать дополнительно по 4 000 гривен.
Кроме того, по случаю праздника к работникам образования обратился украинский лидер Владимир Зеленский.
