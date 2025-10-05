День Вчителя 2025 в Україні — скільки школярів навчаються дистанційно

День Вчителя — скількох дітей навчають дистанційно
Дата публікації: 5 жовтня 2025 18:14
Дистанційне навчання. Фото ілюстративне: Pexels
В Україні у неділю, 5 жовтня, відзначають День Вчителя. Наразі педагоги навчають дітей як і очно, так і в онлайн-форматі.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України на запит Новини.LIVE.
Скільки школярів вчаться вдома
З 1 вересня 2025 року в дистанційному форматі навчаються близько 396 тисяч учнів.
"Зазначимо, що на початку минулого навчального року дистанційно вчилися на 103 тисячі учнів більше", — йдеться у повідомлення МОН.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко розповіла, хто з вчителів щомісяця буде отримувати додатково по 4 000 гривень.
Крім того, з нагоди свята до працівників освіти звернувся український лідер Володимир Зеленський.
