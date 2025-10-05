День Вчителя 2025 в Україні — скільки школярів навчаються дистанційно

Дистанційне навчання. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні у неділю, 5 жовтня, відзначають День Вчителя. Наразі педагоги навчають дітей як і очно, так і в онлайн-форматі.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України на запит Новини.LIVE.

З 1 вересня 2025 року в дистанційному форматі навчаються близько 396 тисяч учнів.

"Зазначимо, що на початку минулого навчального року дистанційно вчилися на 103 тисячі учнів більше", — йдеться у повідомлення МОН.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко розповіла, хто з вчителів щомісяця буде отримувати додатково по 4 000 гривень.

Крім того, з нагоди свята до працівників освіти звернувся український лідер Володимир Зеленський.