День Вчителя — скількох дітей навчають дистанційно

День Вчителя — скількох дітей навчають дистанційно

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 18:14
День Вчителя 2025 в Україні — скільки школярів навчаються дистанційно
Дистанційне навчання. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні у неділю, 5 жовтня, відзначають День Вчителя. Наразі педагоги навчають дітей як і очно, так і в онлайн-форматі.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки школярів вчаться вдома

З 1 вересня 2025 року в дистанційному форматі навчаються близько 396 тисяч учнів. 

"Зазначимо, що на початку минулого навчального року дистанційно вчилися на 103 тисячі учнів більше", — йдеться у повідомлення МОН.

null
Відповідь МОН. Фото: скриншот

Нагадаємо, премʼєр-міністр Юлія Свириденко розповіла, хто з вчителів щомісяця буде отримувати додатково по 4 000 гривень.

Крім того, з нагоди свята до працівників освіти звернувся український лідер Володимир Зеленський.

свята вчителі школярі школа День вчителя
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
