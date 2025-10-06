Видео
Сотни тысяч учатся за границей — МОН о ситуации с образованием

Сотни тысяч учатся за границей — МОН о ситуации с образованием

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 04:14
По данным МОН, более 300 тысяч украинцев сейчас учатся за пределами нашего государства
Школьники за партами. Иллюстративное фото: pexels.com

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) обнародовали ключевые цифры и приоритеты по образованию украинцев в 2025 году. Стала известна статистика украинских школьников за рубежом.

Ответ на свой запрос в МОН Украины получили Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько маленьких украинцев учатся за рубежом:

Сотни тысяч учатся за границей — МОН о ситуации с образованием - фото 1
Данные МОН по украинским ученикам за рубежом. Фото: Новини.LIVE

Согласно ответу МОН, важной тенденцией стало сокращение количества учеников на дистанционном обучении. По данным Министерства, онлайн продолжают учиться примерно 396 тысяч учеников. Для сравнения: в начале прошлого учебного года дистанционно учились на 103 тысячи учеников больше. Это свидетельствует о постепенном возвращении детей в аудитории там, где ситуация с безопасностью это позволяет.

В то же время, по данным МОН, примерно 303 тысячи учеников находятся за рубежом, но продолжают учиться дистанционно в украинских школах. Министерство учитывает только детей, которые остаются в украинской системе образования.

Чтобы поощрить детей, выехавших за границу, не терять связь с украинским образованием, МОН внедряет новые политики.

Украиноведческий компонент — "мостик к Украине":

Сотни тысяч учатся за границей — МОН о ситуации с образованием - фото 2
Основная информация об украиноведческом компоненте для школьников за рубежом. Фото: Новини.LIVE

Главной инициативой стало введение "украиноведческого компонента" — сокращенной программы для детей, которые одновременно посещают местную школу за рубежом и украинскую. Это позволяет не перегружать ребенка двойной нагрузкой.

По этому компоненту ребенок обязательно изучает украинский язык, литературу, историю Украины и географию.

Все остальные предметы, которые ребенок проходит в местной школе, автоматически засчитываются на основе расширенной шкалы перезачета оценок.

Это обучение доступно в отдельных украинских школах. Подать заявку можно онлайн на сайте программы, а вскоре компонент будет доступен также на базе верифицированных украинских образовательных центров за рубежом.

Ранее мы сообщали, что в МОН предоставили статистику: со сколькими студентами первого курса работают преподаватели. Оказалось, что с 1 сентября 2025 года в ВУЗы зачислено 178 720 первокурсников.

А накануне по случаю праздника к учителям обратился Президент Украины Владимир Зеленский.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
