Інавгурація Трампа — сотні американців стоять в черзі на церемонію

Американці чекають на інавгурацію Трампа. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Сотні американців вишикувалися в чергу біля стадіону у Вашингтоні, аби спостерігати за інавгурацією новообраного президента Дональда Трампа. Церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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Кореспондентка розповідає, що сьогодні процес більш організований, аніж був вчора, коли люди збиралися на переможне ралі Трампа.

Вона також повідомила: очікується, що після інавгурації в ротонді Капітолію 47 президент США прийде до людей на стадіон замість участі у традиційному переможному параді.

Американці чекають на інавгурацію Трампа. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Американці чекають на інавгурацію Трампа. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Американці чекають на інавгурацію Трампа. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня о 19:00 за київським часом. Церемонія розпочнеться зі служби у церкві Святого Іоанна на площі Лафайєт у Вашингтоні, а закінчиться трьома балами.

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