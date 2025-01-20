Инаугурация Трампа — сотни американцев стоят в очереди на церемонию

Сотни людей в очереди — американцы ждут инаугурацию Трампа
Сотни американцев выстроились в очередь возле стадиона в Вашингтоне, чтобы наблюдать за инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа. Церемония начнется в 19:00 по киевскому времени.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.
Инаугурация Трампа
Корреспондентка рассказывает, что сегодня процесс более организованный, чем был вчера, когда люди собирались на победное ралли Трампа.
Она также сообщила: ожидается, что после инаугурации в ротонде Капитолия 47 президент США придет к людям на стадион вместо участия в традиционном победном параде.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в 19:00 по киевскому времени. Церемония начнется со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне, а закончится тремя балами.
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