Инаугурация Трампа — сотни американцев стоят в очереди на церемонию

Американцы ждут инаугурацию Трампа. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Сотни американцев выстроились в очередь возле стадиона в Вашингтоне, чтобы наблюдать за инаугурацией новоизбранного президента Дональда Трампа. Церемония начнется в 19:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

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Корреспондентка рассказывает, что сегодня процесс более организованный, чем был вчера, когда люди собирались на победное ралли Трампа.

Она также сообщила: ожидается, что после инаугурации в ротонде Капитолия 47 президент США придет к людям на стадион вместо участия в традиционном победном параде.

Американцы ждут инаугурацию Трампа. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Американцы ждут инаугурацию Трампа. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Американцы ждут инаугурацию Трампа. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в 19:00 по киевскому времени. Церемония начнется со службы в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне, а закончится тремя балами.

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