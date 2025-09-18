Соратник Путіна Дмитро Козак звільнився

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Фото: Reuters

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак написав заяву про звільнення за власним бажанням. Як відомо, він був єдиним, хто виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну на засіданні Ради безпеки 21 лютого 2022 року.

Про звільнення Дмитра Козака інформують російські ЗМІ.

За даними російських ЗМІ, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак звільнився за власним бажанням.

За словами одного з джерел, чиновник написав заяву на вихідні, а в середу мала відбутися його зустріч із колективом. Джерела зазначають, що Козак не планує залишатися в держапараті та розглядає пропозиції про перехід у бізнес.

Відставку 66-річного чиновника також підтвердили джерела політолога Аркадія Дубнова у Кремлі. Він нагадав, що Козак був єдиним, хто виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну на засіданні Ради безпеки 21 лютого 2022 року, вказавши на негативні наслідки такого рішення для країни. Однак його 40-хвилинний виступ не потрапив до офіційної стенограми.

Аналіз ISW щодо причин звільнення Дмитра Козака

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували звільнення соратника Путіна Дмитра Козака.

Як зазначають аналітики ISW, Козак виступив посередником у досягненні угоди з Україною на початку повномасштабної війни, яка б запобігла членству України в НАТО. Але Путін, як повідомляється, відхилив угоду, оскільки хотів анексувати українську територію.

Зазначається, що газета The New York Times 10 серпня також повідомила, що західні та російські джерела вказували на те, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як він протягом останніх кількох місяців радив Путіну негайно припинити бойові дії в Україні, розпочати мирні переговори та зменшити вплив російських служб безпеки.

Експерти ISW пояснюють, що повідомлення про неодноразові розбіжності Козака з Путіним свідчать про те, що Путін та, можливо, інші кремлівські впливові особи, такі як заступник голови Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, звільнили Козака з посади або змусили його самостійно "піти у відставку".

Як відомо, 29 серпня Путін підписав указ про скасування Департаменту міжрегіональних та культурних зв'язків із зарубіжними країнами та Департаменту транскордонного співробітництва Адміністрації президента, якими керував Козак, ймовірно, готуючись до відставки Козака.

"Повідомлення від 17 вересня про те, що Козак розглядає пропозиції щодо бізнесу, також спростовують попередні повідомлення від кінця серпня 2025 року про те, що Козак був кандидатом на посаду повноважного представника президента в Північно-Західному федеральному окрузі, що свідчить про те, що Путін, можливо, останніми тижнями вирішив повністю усунути Козака з уряду", — йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW нагадали, що Козак раніше був одним із найближчих радників Путіна та контролював стратегію Кремля в Україні, перш ніж Кремль переклав цю відповідальність на Кирієнка у 2022 році.

В Інституті вивчення війни припускають, що ймовірне рішення Путіна витіснити відомого високопосадовця Кремля зі свого близького оточення після висловлення бажання припинити війну в Україні ще раз свідчить про те, що Путін та його радники об'єднуються навколо своєї відданості продовженню війни в Україні та навколо максималістських воєнних вимог Путіна.

