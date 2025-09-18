Видео
Главная Новости дня Соратник Путина Козак уволился — в ISW назвали возможные причины

Соратник Путина Козак уволился — в ISW назвали возможные причины

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:41
Соратник Путина Дмитрий Козак уволился
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Фото: Reuters

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как известно, он был единственным, кто выступил против полномасштабного вторжения в Украину на заседании Совета безопасности 21 февраля 2022 года.

Об увольнении Дмитрия Козака информируют российские СМИ.

Читайте также:

Соратник Путина Дмитрий Козак уволился — что известно

По данным российских СМИ, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак уволился по собственному желанию.

По словам одного из источников, чиновник написал заявление на выходные, а в среду должна была состояться его встреча с коллективом. Источники отмечают, что Козак не планирует оставаться в госаппарате и рассматривает предложения о переходе в бизнес.

Отставку 66-летнего чиновника также подтвердили источники политолога Аркадия Дубнова в Кремле. Он напомнил, что Козак был единственным, кто выступил против полномасштабного вторжения в Украину на заседании Совета безопасности 21 февраля 2022 года, указав на негативные последствия такого решения для страны. Однако его 40-минутное выступление не попало в официальную стенограмму.

Дмитро Козак
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Фото: Reuters

Анализ ISW относительно причин увольнения Дмитрия Козака

Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали увольнение соратника Путина Дмитрия Козака.

Как отмечают аналитики ISW, Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале полномасштабной войны, которая бы предотвратила членство Украины в НАТО. Но Путин, как сообщается, отклонил соглашение, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию.

Отмечается, что газета The New York Times 10 августа также сообщила, что западные и российские источники указывали на то, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как он в течение последних нескольких месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

Эксперты ISW объясняют, что сообщения о неоднократных разногласиях Козака с Путиным свидетельствуют о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские влиятельные лица, такие как заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или заставили его самостоятельно "уйти в отставку".

Как известно, 29 августа Путин подписал указ об упразднении Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества Администрации президента, которыми руководил Козак, вероятно, готовясь к отставке Козака.

"Сообщение от 17 сентября о том, что Козак рассматривает предложения по бизнесу, также опровергают предыдущие сообщения от конца августа 2025 года о том, что Козак был кандидатом на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, что свидетельствует о том, что Путин, возможно, в последние недели решил полностью устранить Козака из правительства", — говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW напомнили, что Козак ранее был одним из ближайших советников Путина и контролировал стратегию Кремля в Украине, прежде чем Кремль переложил эту ответственность на Кириенко в 2022 году.

В Институте изучения войны предполагают, что вероятное решение Путина вытеснить известного чиновника Кремля из своего близкого окружения после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина.

Недавно во время военных учений в Беларуси на один из полигонов приехал российский диктатор Владимир Путин.

Ранее Лавров и Песков в новых заявлениях подтвердили, что Кремль готов затягивать полномасштабную войну в Украине.

владимир путин политики Кремль война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
