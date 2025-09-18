Соратник Путина Дмитрий Козак уволился

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Фото: Reuters

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как известно, он был единственным, кто выступил против полномасштабного вторжения в Украину на заседании Совета безопасности 21 февраля 2022 года.

Об увольнении Дмитрия Козака информируют российские СМИ.

По данным российских СМИ, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак уволился по собственному желанию.

По словам одного из источников, чиновник написал заявление на выходные, а в среду должна была состояться его встреча с коллективом. Источники отмечают, что Козак не планирует оставаться в госаппарате и рассматривает предложения о переходе в бизнес.

Отставку 66-летнего чиновника также подтвердили источники политолога Аркадия Дубнова в Кремле. Он напомнил, что Козак был единственным, кто выступил против полномасштабного вторжения в Украину на заседании Совета безопасности 21 февраля 2022 года, указав на негативные последствия такого решения для страны. Однако его 40-минутное выступление не попало в официальную стенограмму.

Анализ ISW относительно причин увольнения Дмитрия Козака

Эксперты Института изучения войны (ISW) проанализировали увольнение соратника Путина Дмитрия Козака.

Как отмечают аналитики ISW, Козак выступил посредником в достижении соглашения с Украиной в начале полномасштабной войны, которая бы предотвратила членство Украины в НАТО. Но Путин, как сообщается, отклонил соглашение, поскольку хотел аннексировать украинскую территорию.

Отмечается, что газета The New York Times 10 августа также сообщила, что западные и российские источники указывали на то, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как он в течение последних нескольких месяцев советовал Путину немедленно прекратить боевые действия в Украине, начать мирные переговоры и уменьшить влияние российских служб безопасности.

Эксперты ISW объясняют, что сообщения о неоднократных разногласиях Козака с Путиным свидетельствуют о том, что Путин и, возможно, другие кремлевские влиятельные лица, такие как заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, уволили Козака с должности или заставили его самостоятельно "уйти в отставку".

Как известно, 29 августа Путин подписал указ об упразднении Департамента межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами и Департамента трансграничного сотрудничества Администрации президента, которыми руководил Козак, вероятно, готовясь к отставке Козака.

"Сообщение от 17 сентября о том, что Козак рассматривает предложения по бизнесу, также опровергают предыдущие сообщения от конца августа 2025 года о том, что Козак был кандидатом на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, что свидетельствует о том, что Путин, возможно, в последние недели решил полностью устранить Козака из правительства", — говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW напомнили, что Козак ранее был одним из ближайших советников Путина и контролировал стратегию Кремля в Украине, прежде чем Кремль переложил эту ответственность на Кириенко в 2022 году.

В Институте изучения войны предполагают, что вероятное решение Путина вытеснить известного чиновника Кремля из своего близкого окружения после выражения желания прекратить войну в Украине еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина.

Недавно во время военных учений в Беларуси на один из полигонов приехал российский диктатор Владимир Путин.

Ранее Лавров и Песков в новых заявлениях подтвердили, что Кремль готов затягивать полномасштабную войну в Украине.