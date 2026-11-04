Люди біля пішохідного переходу. Фото: Новини.LIVE

У середу, 4 листопада, сильних геомагнітних збурень на Землі не очікується. Магнітне поле перебуватиме на тихому рівні, а сонячна активність залишатиметься дуже низькою. За останню добу на Сонці зафіксували невеликі спалахи, які не мають значного впливу на нашу планету.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 4 листопада

За даними фахівців, протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували п’ять спалахів класу B. Водночас зберігатиметься невелика ймовірність спалаху класу C.

Прогноз сонячної активності на 4 листопада:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 7.

Як магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті

Періоди підвищеної геомагнітної активності потребують уваги до стану здоров’я, особливо людям із серцево-судинними захворюваннями. Зокрема, фахівці враховують можливі зв’язки між такими явищами та ризиками інфарктів і інсультів. Водночас самі магнітні бурі не є доведеною причиною цих станів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на початку листопада 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують. Лише 6 листопада можливі короткочасні коливання, які не повинні досягти рівня магнітної бурі.

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