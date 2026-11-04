Солнце уменьшает активность: прогноз магнитных бурь на сегодня
В среду, 4 ноября, сильных геомагнитных возмущений на Земле не ожидается. Магнитное поле будет находиться на спокойном уровне, а солнечная активность останется очень низкой. За последние сутки на Солнце зафиксировали небольшие вспышки, которые не оказывают значительного влияния на нашу планету.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 4 ноября
По данным специалистов, за последние 24 часа на Солнце зафиксировали пять вспышек класса B. В то же время сохранится небольшая вероятность вспышки класса C.
Прогноз солнечной активности на 4 ноября:
- вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%;
- вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 7.
Как магнитные бури могут сказываться на самочувствии
Периоды повышенной геомагнитной активности требуют внимания к состоянию здоровья, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, специалисты учитывают возможные связи между такими явлениями и рисками инфарктов и инсультов. В то же время сами магнитные бури не являются доказанной причиной этих состояний.
Как сообщали Новини.LIVE, в начале ноября 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется. Лишь 6 ноября возможны кратковременные колебания, которые не должны достичь уровня магнитной бури.
Как сообщали Новини.LIVE, ноябрь 2026 года начнётся относительно тёплой погодой, однако во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание. Если в начале ноября днём прогнозируется до +12 °C, то в конце месяца температура снизится до +2…+3 °C.