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Главная Новости дня Солнце уменьшает активность: прогноз магнитных бурь на сегодня

Солнце уменьшает активность: прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
4 ноября 2026 11:28
Магнитные бури 4 ноября: прогноз солнечной активности на среду Новини.LIVE
Люди у пешеходного перехода. Фото: Новини.LIVE

В среду, 4 ноября, сильных геомагнитных возмущений на Земле не ожидается. Магнитное поле будет находиться на спокойном уровне, а солнечная активность останется очень низкой. За последние сутки на Солнце зафиксировали небольшие вспышки, которые не оказывают значительного влияния на нашу планету.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 4 ноября

По данным специалистов, за последние 24 часа на Солнце зафиксировали пять вспышек класса B. В то же время сохранится небольшая вероятность вспышки класса C.

Прогноз солнечной активности на 4 ноября:

  • вероятность небольшой геомагнитной бури — 1%;
  • вероятность сильной геомагнитной бури — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 7.

Как магнитные бури могут сказываться на самочувствии

Периоды повышенной геомагнитной активности требуют внимания к состоянию здоровья, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, специалисты учитывают возможные связи между такими явлениями и рисками инфарктов и инсультов. В то же время сами магнитные бури не являются доказанной причиной этих состояний.

Как сообщали Новини.LIVE, в начале ноября 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется. Лишь 6 ноября возможны кратковременные колебания, которые не должны достичь уровня магнитной бури.

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Как сообщали Новини.LIVE, ноябрь 2026 года начнётся относительно тёплой погодой, однако во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание. Если в начале ноября днём прогнозируется до +12 °C, то в конце месяца температура снизится до +2…+3 °C.

Солнце здоровье магнитные бури прогнозы солнечная активность
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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