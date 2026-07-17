Наталка Діденко дала прогноз погоди на 18-19 липня

Люди під парасольками. Фото: Reuters

В Україні 18-19 липня переважатиме суха та сонячна погода завдяки антициклону. Водночас у західних областях можливі грозові дощі через проходження лінії нестійкості.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні на вихідних

За прогнозом Наталки Діденко, у більшості регіонів України вихідні минуть без опадів — погоду визначатиме антициклон, який не дозволятиме дощовим хмарам поширюватися територією країни.

Водночас на заході України очікуються грозові дощі через так звану лінію сходження повітряних потоків. Саме вона може спричинити активізацію конвекції, що призводить до злив, гроз та інших атмосферних явищ.

Синоптикиня зазначила, що ввечері 19 липня західні грозові дощі можуть переміститися у напрямку Житомирської та Вінницької областей.

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Якою буде температура

Упродовж вихідних температура повітря в Україні вдень становитиме переважно +24…+29 градусів. Подекуди стовпчики термометрів можуть піднятися до +29…+31 градуса.

У Києві 18-19 липня прогнозують суху та сонячну погоду. У суботу температура буде близько +25…+26 градусів, а в неділю повітря прогріється до +30 градусів.

За словами Діденко, найближчі вихідні стануть гарною нагодою насолодитися літньою погодою, адже сильна спека на кшталт +40 градусів Україні не загрожує.

Синоптична карта погоди на 18 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Новини.LIVE писали, що за прогнозом синоптика Укргідрометцентру, найближчим часом в Україні очікується зміна погодних умов. Область підвищеного атмосферного тиску сприятиме припиненню опадів, а температура повітря почне поступово зростати.

Новини.LIVE інформували, що липень в Україні буде типовим літнім місяцем із переважанням теплої та місцями спекотної погоди. Водночас синоптики прогнозують, що майже щотижня через проходження атмосферних фронтів можливі короткочасні опади, грози та зміни погодних умов.