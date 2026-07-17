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Главная Новости дня Солнце, жара и грозы: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на завтра

Солнце, жара и грозы: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала погоду на завтра

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 16:11
Наталья Диденко представила прогноз погоды на 18–19 июля
Люди под зонтиками. Фото: Reuters

В Украине 18–19 июля будет преобладать сухая и солнечная погода благодаря антициклону. В то же время в западных областях возможны грозовые дожди из-за прохождения линии нестабильности.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине на выходных

По прогнозу Натальи Диденко, в большинстве регионов Украины выходные пройдут без осадков — погоду будет определять антициклон, который не позволит дождевым облакам распространяться по территории страны.

В то же время на западе Украины ожидаются грозовые дожди из-за так называемой линии схода воздушных потоков. Именно она может вызвать активизацию конвекции, что приводит к ливням, грозам и другим атмосферным явлениям.

Синоптик отметила, что вечером 19 июля западные грозовые дожди могут переместиться в направлении Житомирской и Винницкой областей.

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Какой будет температура

В течение выходных температура воздуха в Украине днем будет составлять преимущественно +24…+29 градусов. Местами столбики термометров могут подняться до +29…+31 градуса.

В Киеве 18–19 июля прогнозируют сухую и солнечную погоду. В субботу температура будет около +25…+26 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до +30 градусов.

По словам Диденко, ближайшие выходные станут хорошей возможностью насладиться летней погодой, ведь сильной жары в районе +40 градусов Украине не грозит.

Сонце, спека та грози: синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала погоду на завтра - фото 1
Синоптическая карта погоды на 18 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозу синоптика Укргидрометцентра, в ближайшее время в Украине ожидается изменение погодных условий. Область повышенного атмосферного давления будет способствовать прекращению осадков, а температура воздуха начнет постепенно расти.

Новини.LIVE писали, что июль в Украине будет типичным летним месяцем с преобладанием теплой и местами жаркой погоды. В то же время синоптики прогнозируют, что почти каждую неделю из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные осадки, грозы и изменения погодных условий.

Наталка Диденко прогноз погоды гроза
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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