В Україну повертається спека: синоптики сказали, де буде до +30 °C

Дівчата ховаються під парасольками від сильної спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні найближчими днями потеплішає до +29 °C. Опадів стане менше, а суха погода переважатиме в більшості областей. Синоптики також закликали українців не забувати про захист від ультрафіолету під час відпочинку на сонці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні та вихідні

За прогнозами синоптика Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні зміниться синоптична ситуація. Поле підвищеного атмосферного тиску витіснить дощі, а температура повітря поступово підвищуватиметься.

За словами синоптика, вже з 16 липня в Україні очікується відчутне потепління, яке збережеться і в наступні дні. Водночас температура повітря залишатиметься комфортною для більшості регіонів:

"16 липня ми вже очікуємо +25...+30 °C у денні години. Надалі, 17 липня, температура становитиме +23...+28 °C, а 18–19 липня — +22...+29 °C".

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Синоптик також уточнив, у яких регіонах очікуються опади наприкінці робочого тижня та у вихідні. За його словами, 18 липня в більшості областей утримається суха погода, лише на заході місцями можливі короткочасні дощі з грозами. Уже 19 липня опади прогнозують у західних та більшості північних областей, тоді як на решті території України переважатиме суха погода.

Окремо представник Українського гідрометцентру розповів, якою буде погода у вихідні, та нагадав українцям про важливість дотримання правил безпеки під час відпочинку просто неба:

"На вихідних українці загалом зможуть позасмагати, адже сонце буде приємно гріти. Водночас не варто забувати про захист від ультрафіолету та правила безпеки під час відпочинку на водоймах".

Новини.LIVE інформували, що у четвер, 16 липня, в Україні переважатиме тепла та здебільшого суха погода. За прогнозом Укргідрометцентру, короткочасні дощі з грозами вдень можливі лише місцями на Закарпатті, в Карпатах і на південному сході країни. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °C, а вдень підвищиться до +25…+30 °C.

Новини.LIVE також писали, що у липні в Україні переважатиме тепла, а подекуди спекотна погода з температурою до +33 °C. За прогнозом синоптиків, атмосферні фронти майже щотижня приноситимуть короткочасні дощі та грози, однак сонячних днів буде більше, ніж похмурих. Найвищі температури очікуються на півдні та сході країни, де повітря місцями прогріється до +33 °C.