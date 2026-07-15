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Головна Новини дня Погода на завтра: Укргідрометцентр попередив про дощі в окремих областях

Погода на завтра: Укргідрометцентр попередив про дощі в окремих областях

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 18:51
Прогноз погоди в Україні на 16 липня — Укргідрометцентр прогнозує дощі
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 16 липня, в Україні переважатиме тепла та переважно суха погода. За прогнозом синоптиків, короткочасні дощі та грози можливі лише в окремих регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода 16 липня в Україні

За даними синоптиків, Україна перебуватиме під впливом дещо підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів у більшості областей.

Погода на завтра: Укргідрометцентр попередив про дощі в окремих областях - фото 1
Прогноз погоди на 16 липня. Фото: Укргідрометцентр

Водночас вдень на Закарпатті, в Карпатах і на південному сході України місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер буде північно-західний, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, вдень повітря прогріється до +25...+30 °C.

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Укргідрометцентр погода в Україні дощі із грозами
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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