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Главная Новости дня Погода на завтра: Укргидрометцентр предупредил о дождях в отдельных областях

Погода на завтра: Укргидрометцентр предупредил о дождях в отдельных областях

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 18:51
Прогноз погоды в Украине на 16 июля — Укргидрометцентр прогнозирует дожди
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 16 июля, в Украине будет преобладать теплая и преимущественно сухая погода. По прогнозу синоптиков, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в отдельных регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода 16 июля в Украине

По данным синоптиков, Украина будет находиться под влиянием несколько повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков в большинстве областей.

Погода на завтра: Укргидрометцентр предупредил о дождях в отдельных областях - фото 1
Прогноз погоды на 16 июля. Фото: Укргидрометцентр

В то же время днем в Закарпатье, в Карпатах и на юго-востоке Украины местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, днем воздух прогреется до +25...+30 °C.

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Укргидрометцентр погода в Украине дожди с грозами
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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