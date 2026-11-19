Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 19 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Геомагнітна активність може коливатися від спокійного до незначного штормового рівня. Імовірність потужного геомагнітного шторму становить лише 1%.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде магнітна активність 19 листопада

За даними прогнозу, протягом останньої доби сонячна активність була помірною. На Сонці зафіксували 12 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю, та один спалах М1,7.

Спалахи М-класу належать до середніх за потужністю. Вони можуть спричиняти незначні радіоперешкоди на денному боці Землі. Також після такого явища можливий сонячний радіаційний шторм.

У четвер сонячна активність, за прогнозом, залишатиметься низькою. Водночас зберігатиметься невелика ймовірність нового спалаху М-класу.

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Якою буде ймовірність магнітних бур

Прогноз сонячної активності на 19 листопада передбачає такі показники:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%.

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 52.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують сонячним явищам.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не очікується. Водночас на початку місяця прогнозували слабке геомагнітне збурення рівня G1, а 6 листопада — короткочасні коливання магнітного поля. Надалі мала переважати відносно спокійна геомагнітна ситуація.

Також Новини.LIVE писали, що синоптики прогнозували, що листопад в Україні розпочнеться з відносно теплої погоди, однак у другій половині місяця поступово холодатиме. Наприкінці осені денна температура може знизитися до +2…+3 °C, а вночі прогнозували заморозки до -2 °C.