Женщина идёт по улице под дождём. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 19 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. Геомагнитная активность может колебаться от спокойного до незначительного штормового уровня. Вероятность мощного геомагнитного шторма составляет всего 1%.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какой будет магнитная активность 19 ноября

По данным прогноза, в течение последних суток солнечная активность была умеренной. На Солнце зафиксировали 12 вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю, и одну вспышку М1,7.

Вспышки М-класса относятся к средним по мощности. Они могут вызывать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли. Также после такого явления возможен солнечный радиационный шторм.

В четверг солнечная активность, по прогнозу, останется низкой. В то же время сохранится небольшая вероятность нового вспышки М-класса.

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Прогноз солнечной активности на 19 ноября предусматривает следующие показатели:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%.

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 52.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие солнечным явлениям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не ожидается. В то же время в начале месяца прогнозировали слабое геомагнитное возмущение уровня G1, а 6 ноября — кратковременные колебания магнитного поля. В дальнейшем должна была преобладать относительно спокойная геомагнитная обстановка.

Также Новини.LIVE писали, что синоптики прогнозировали, что ноябрь в Украине начнется с относительно теплой погоды, однако во второй половине месяца постепенно станет холоднее. В конце осени дневная температура может снизиться до +2…+3 °C, а ночью прогнозировались заморозки до -2 °C.