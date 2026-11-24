Жінка йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 24 листопада, магнітних бур на Землі не прогнозують, оскільки геомагнітне поле залишатиметься на тихому рівні попри збуджений стан магнітосфери. Сонячна активність триматиметься на низьких показниках, але є невелика ймовірність спалаху М-класу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 24 листопада

У вівторок, 24 листопада, суттєвих геомагнітних коливань не передбачається — магнітних бур на Землі не очікується. Попри те, що магнітосфера планети перебуватиме у збудженому стані, загальний рівень геомагнітного поля буде тихий.

За оцінками фахівців, сонячна активність упродовж вівторка утримуватиметься на низькому рівні. Водночас зберігається невелика ймовірність виникнення спалаху М-класу.

Прогноз магнітних бур на місяць. Фото: Meteoprog

Протягом останніх 24 годин активність на Сонці залишалася дуже низькою. За минулу добу астрономи зафіксували лише три сонячні спалахи класу В. Такі явища є надто слабкими і практично не чинять жодного впливу на Землю.

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Новини.LIVE також інформували про попередження від синоптиків, що наприкінці листопада в Україні помітно похолодає, а тиждень почнеться зі складних погодних умов. Зокрема, у вівторок, 24 листопада, прогнозували похмуру погоду, сильний вітер до 20 метрів за секунду, ожеледицю на дорогах, а на Полтавщині, Харківщині та Сумщині вночі йшов мокрий сніг.

За розрахунками метеорологів, слідом за мокрим снігом і дощами на початку тижня опади мають відступити, а вже ближче до вихідних в більшості областей вночі вдарять морози.