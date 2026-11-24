Женщина идёт по улице. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 24 ноября, магнитных бурь на Земле не прогнозируется, поскольку геомагнитное поле будет оставаться на спокойном уровне, несмотря на возбужденное состояние магнитосферы. Солнечная активность будет оставаться на низком уровне, но существует небольшая вероятность вспышки М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, существенных геомагнитных колебаний не предвидится — магнитных бурь на Земле не ожидается. Несмотря на то, что магнитосфера планеты будет находиться в возбужденном состоянии, общий уровень геомагнитного поля будет спокойным.

По оценкам специалистов, солнечная активность в течение вторника будет оставаться на низком уровне. В то же время сохраняется небольшая вероятность возникновения вспышки М-класса.

Прогноз магнитных бурь на месяц. Фото: Meteoprog

В течение последних 24 часов активность на Солнце оставалась очень низкой. За прошедшие сутки астрономы зафиксировали лишь три солнечных вспышки класса В. Такие явления слишком слабы и практически не оказывают никакого влияния на Землю.

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Новини.LIVE также сообщали о предупреждении синоптиков о том, что в конце ноября в Украине заметно похолодает, а неделя начнётся со сложных погодных условий. В частности, во вторник, 24 ноября, прогнозировали пасмурную погоду, сильный ветер до 20 метров в секунду, гололед на дорогах, а в Полтавской, Харьковской и Сумской областях ночью шел мокрый снег.

По расчетам метеорологов, вслед за мокрым снегом и дождями в начале недели осадки должны прекратиться, а уже ближе к выходным в большинстве областей ночью начнутся морозы.