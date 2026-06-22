Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сонце дало спалах М2,6: прогноз магнітних бур сьогодні

Сонце дало спалах М2,6: прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 13:59
Магнітні бурі 22 червня: точний прогноз погоди на сьогодні
Вплив Сонця на самопочуття. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

Земна магнітосфера у понеділок, 22 червня, не зазнає серйозних змін, сонячна активність знизиться до мінімуму, тож магнітні бурі не потривожать планету. Водночас науковці попереджають про ймовірність радіаційного шторму, який може з'явитися унаслідок зафіксованого напередодні сонячного спалаху класу М2,6.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на прогноз фахівців Meteoprog.

Магнітні бурі 22 червня в Україні

Протягом минулої доби астрофізики фіксували помірний рівень активності Сонця. На поверхні утворилося загалом дев'ять викидів енергії різної інтенсивності: три спалахи класу В та чотири класу С. Втім, вони є надто слабкими, аби бодай якось вплинути на процеси навколо нашої планети. Однак увагу фахівців привернули ще два вибухи, які належать до середньої з великих категорій класу М.

Найсильнішим із цієї серії виявився сонячний спалах із показником М2,6. Такі явища здатні провокувати сонячні радіаційні шторми. Крім того, викид енергії подібної потужності може призвести до виникнення невеликих радіоперешкод.

null
Прогноз магнітних бур з 22 до 25 червня. Фото: скриншот

За прогнозами фахівців з 22 по 25 червня жодних суттєвих магнітних бур не очікується, бо стан геомагнітного поля буде на спокійному рівні

Читайте також:

Новини.LIVE писали, що синоптики дали детальний прогноз погоди для нашої країни на понеділок, 22 червня. На всій території України очікується мінлива хмарність. Практично всюди, за винятком південних та східних областей, пройдуть короткочасні дощі, які місцями супроводжуватимуться літніми грозами та поривами вітру.

Тим часом у Європі прогнозують аномальну спеку. Подекуди стовпчики термометрів зафіксувалися на рівні +34...+35 °C. Водночас пекельна спека охопила Західну Європу, де Іспанія, Португалія та Франція розжарилися до аномальних +45 °C.

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації