Погода сьогодні, 22 червня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 червня, надали синоптики. Очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень усюди, крім південних і східних регіонів, можливі короткочасні дощі, місцями грози.

Про це в неділю, 21 червня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 22 червня

Карта "Погода в Україні 22 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер сягне 7–12 м/c. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С. Удень потеплішає до +26...+31 °С. У східних областях буде найбільш прохолодно: уночі +11...+16 °С, а вдень +23...+28 °С.

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Удень короткочасні дощі, в області місцями грози. Швидкість переважно північно-західного вітру — 7–12 м/c. На Київщині вночі очікується +14...+19 °С, а у столиці — +17...+19 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +30 °С, а в області — до +26...+31 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 червня в більшості областей України очікується +25...+29 °С, місцями — до +30 °С. У західних, північних областях, на Черкащині та Полтавщині, а ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі із грозами. На решті території України без істотних опадів.

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