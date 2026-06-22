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Головна Новини дня Місцями грози: прогноз від Укргідрометцентру в Україні на сьогодні

Місцями грози: прогноз від Укргідрометцентру в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 06:25
Погода сьогодні, 22 червня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 червня, надали синоптики. Очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів, а вдень усюди, крім південних і східних регіонів, можливі короткочасні дощі, місцями грози. 

Про це в неділю, 21 червня, повідомив Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 22 червня 

Погода в Україні 22 червня 2026 року
Карта "Погода в Україні 22 червня 2026 року" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер сягне 7–12 м/c. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +14...+19 °С. Удень потеплішає до +26...+31 °С. У східних областях буде найбільш прохолодно: уночі +11...+16 °С, а вдень +23...+28 °С. 

У Києві та на Київщині мінлива хмарність. Удень короткочасні дощі, в області місцями грози. Швидкість переважно північно-західного вітру — 7–12 м/c. На Київщині вночі очікується +14...+19 °С, а у столиці — +17...+19 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +30 °С, а в області — до +26...+31 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 червня в більшості областей України очікується +25...+29 °С, місцями — до +30 °С. У західних, північних областях, на Черкащині та Полтавщині, а ввечері на Харківщині пройдуть короткочасні дощі із грозами. На решті території України без істотних опадів.

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У Києві очікується помірна спека, до +30 °С. Місцями пройде короткочасний дощ із грозою. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на BBC повідомляв, що в окремих регіонах Франції спека сягнула +40...+41 °С. Через це громадянам заборонили вживати алкоголь під час проведення публічних заходів. Зокрема, обмеження стосується свята Fête de la Musique, до якого щорічно долучаються мільйони людей.

Також Новини.LIVE з посилання на ONET та Рolskieradio24 писав, що у країнах Західної Європи найближчими днями стрімко підвищиться температура повітря. Причиною потепління є так званий тепловий купол. Місцями спека сягне +45 °С.

Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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