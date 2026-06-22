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Главная Новости дня Местами грозы: прогноз от Укргидрометцентра в Украине на сегодня

Местами грозы: прогноз от Укргидрометцентра в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 06:25
Погода сегодня, 22 июня, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице под дождем. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 22 июня, дали синоптики. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем всюду, кроме южных и восточных регионов, возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 22 июня

Погода в Украине 12 июня 2026 года
Карта "Погода в Украине 22 июня 2026 года" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер достигнет 7–12 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +14...+19 °С. Днем потеплеет до +26...+31 °С. В восточных областях будет наиболее прохладно: ночью +11...+16 °С, а днем +23...+28 °С.

В Киеве и Киевской области переменная облачность. Днем кратковременные дожди, в области местами грозы. Скорость преимущественно северо-западного ветра — 7–12 м/с. В Киевской области ночью ожидается +14...+19 °С, а в столице — +17...+19 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +30 °С, а в области — до +26...+31 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 июня в большинстве областей Украины ожидается +25...+29 °С, местами — до +30 °С. В западных и северных областях, в Черкасской и Полтавской областях, а вечером в Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

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В Киеве ожидается умеренная жара, до +30 °С. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на BBC сообщал, что в отдельных регионах Франции жара достигла +40...+41 °С. В связи с этим гражданам запретили употреблять алкоголь во время проведения публичных мероприятий. В частности, ограничение касается праздника Fête de la Musique, в котором ежегодно принимают участие миллионы людей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ONET и Polskieradio24 писал, что в странах Западной Европы в ближайшие дни резко повысится температура воздуха. Причиной потепления является так называемый тепловой купол. Местами жара достигнет +45 °С.

Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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