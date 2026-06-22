Магнитные бури 22 июня: точный прогноз погоды на сегодня

Влияние Солнца на самочувствие. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE

Земная магнитосфера в понедельник, 22 июня, не претерпит серьезных изменений, солнечная активность снизится до минимума, поэтому магнитные бури не затронут планету. В то же время ученые предупреждают о вероятности радиационного шторма, который может возникнуть в результате зафиксированной накануне солнечной вспышки класса М2,6.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на прогноз специалистов Meteoprog.

Магнитные бури 22 июня в Украине

За прошедшие сутки астрофизики фиксировали умеренный уровень активности Солнца. На поверхностиобразовалось в общей сложности девять выбросов энергии различной интенсивности: три вспышки класса В и четыре класса С. Впрочем, они слишком слабы, чтобы хоть как-то повлиять на процессы вокруг нашей планеты. Однако внимание специалистов привлекли ещё два взрыва, относящиеся к средней из крупных категорий класса М.

Самым сильным из этой серии оказалась солнечная вспышка с показателем М2,6. Такие явления способны провоцировать солнечные радиационные штормы. Кроме того, выброс энергии подобной мощности может привести к возникновению небольших радиопомех.

Прогноз магнитных бурь с 22 по 25 июня. Фото: скриншот

По прогнозам специалистов, с 22 по 25 июня никаких существенных магнитных бурь не ожидается, так как состояние геомагнитного поля будет на спокойном уровне.

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Новини.LIVE сообщали, что синоптики дали подробный прогноз погоды для нашей страны на понедельник, 22 июня. На всей территории Украины ожидается переменная облачность. Практически везде, за исключением южных и восточных областей, пройдут кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться летними грозами и порывами ветра.

Между тем в Европе прогнозируют аномальную жару. Кое-где столбики термометров зафиксировались на уровне +34...+35 °C. В то же время адская жара охватила Западную Европу, где в Испании, Португалии и Франции температура поднялась до аномальных +45 °C.