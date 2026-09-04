Прогноз магнітних бур на 4 вересня: скільки спалахів було на Сонці

Заміри тиску. Фото: Pexels

Геомагнітне поле Землі у п'ятницю, 4 вересня, перебуватиме у спокійному стані, тому суттєвих магнітних бур не передбачається. Хоча на Сонці за останню добу стався середній спалах М3, загальна сонячна активність залишається низькою.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 4 вересня

Загалом активність Сонця впродовж попередніх 24 годин залишалася низькою. Крім вибуху середньої сили М3, на сонячній поверхні сталися два спалахи класу В та три спалахи класу С.

Останні два типи спалахів мають слабку потужність і не рбоблять помітного впливу на нашу планету.

Календар магнітних бур з 4 до 7 вересня. Фото: Солар Метео

Очікується, що протягом п'ятниці інтенсивність спалахів Сонця буде на низьких показниках. Також зберігається ймовірність виникнення нових спалахів категорії М, але шанси цього доволі низькі.

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Сонячна активність на 4 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 6

Новини.LIVE писали, що за прогнозами синоптиків у вересні Сонце буде спокійним. Перший місяць осені 2026 року обійдеться без сильних магнітних бур. Фахівці прогнозують лише кілька днів незначних коливань. Помітний сплеск очікується орієнтовно 10–12 вересня.

В Україні погода на п'ятницю, 4 вересня, порадує більшість областей сухою атмосферою з сонцем та мінливою хмарністю. Лише окремі регіони зачеплять локальні дощі, а вранці видимість подекуди ускладнюватимуть тумани.