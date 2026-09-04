Погода в Україні 4 вересня - буде туман і дощ

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність та сонячні проясненнями. Опадів у більшості регіонів не очікується, однак будуть також дощі і тумани.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Meteoprog

Як повідомляє Meteoprog, у п’ятницю, 4 вересня, в Україні переважатиме суха та тепла погода. У більшості областей очікується мінлива хмарність із сонячними проясненнями, без істотних опадів. На заході вдень температура становитиме близько +23...+26 °С. У Закарпатській області буде найтепліше — до +28 °С. На півночі повітря прогріється до +23...+26 °С, а на Київщині очікується близько +25 °С.

Прогноз погоди на 4 вересня. Фото: скриншот

У центральних областях буде тепліше. На Черкащині та Сумщині прогнозують до +26 °С, а в Полтавській і Кіровоградській областях — до +29 °С. На сході температура вдень сягатиме +27...+29 °С. У Запорізькій області буде до +30 °С.

Найвищі температури очікуються на півдні. В Одеській області повітря прогріється до +28 °С, а на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму — до +31 °С. Уночі температура переважно становитиме +13...+18 °С. На півдні буде тепліше — до +20 °С. Вітер здебільшого південно-західний, 2–6 м/с.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентра

За прогнозом Укргідрометцентру, 4 вересня в більшості областей України буде сухо. Водночас на північному заході країни та Київщині вдень місцями можливий невеликий дощ. Уночі та вранці в північних, більшості західних і центральних областей подекуди прогнозують туман. На решті території очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Вночі температура становитиме +8...+14 °С. На півдні та південному сході буде тепліше — від +14 до +19 °С. Вдень у більшості областей повітря прогріється до +22...+27 °С. У західних регіонах буде прохолодніше — близько +18...+23 °С.

Вітер очікується переважно південно-західний, 5–10 м/с. У Карпатах удень місцями можливі сильні пориви — до 15–20 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, вересень 2026 року в Україні може виявитися теплішим за кліматичну норму. Середня температура повітря прогнозується на 1,5–2 °C вище за звичайні показники.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року сильних магнітних бур не очікується. Водночас прогнозують кілька періодів слабких і помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня.