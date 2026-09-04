Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гидрометцентр предупредил о дождях и туманах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о дождях и туманах в Украине сегодня

Ua ru
4 сентября 2026 05:12
Погода в Украине 4 сентября — ожидаются туман и дождь
Люди под дождем. Фото: УНИАН

Синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на пятницу, 4 сентября. В этот день ожидается переменная облачность и солнечные прояснения. Осадков в большинстве регионов не ожидается, однако возможны дожди и туманы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды от Meteoprog

Как сообщает Meteoprog, в пятницу, 4 сентября, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. В большинстве областей ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями, без значительных осадков. На западе днем температура составит около +23...+26 °С. В Закарпатской области будет теплее всего — до +28 °С. На севере воздух прогреется до +23...+26 °С, а в Киевской области ожидается около +25 °С.

Дощі та тумани накриють частину України: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 4 сентября. Фото: скриншот

В центральных областях будет теплее. В Черкасской и Сумской областях прогнозируют до +26 °С, а в Полтавской и Кировоградской областях — до +29 °С. На востоке температура днем достигнет +27...+29 °С. В Запорожской области будет до +30 °С.

Самые высокие температуры ожидаются на юге. В Одесской области воздух прогреется до +28 °С, а в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму — до +31 °С. Ночью температура в основном составит +13...+18 °С. На юге будет теплее — до +20 °С. Ветер преимущественно юго-западный, 2–6 м/с.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозу Укргидрометцентра, 4 сентября в большинстве областей Украины будет сухо. В то же время на северо-западе страны и в Киевской области днем местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром в северных, большинстве западных и центральных областей местами прогнозируется туман. На остальной территории ожидается переменная облачность без значительных осадков.

Ночью температура составит +8...+14 °С. На юге и юго-востоке будет теплее — от +14 до +19 °С. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +22...+27 °С. В западных регионах будет прохладнее — около +18...+23 °С.

Ожидается преимущественно юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. В Карпатах днем местами возможны сильные порывы — до 15–20 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Средняя температура воздуха прогнозируется на 1,5–2 °C выше обычных показателей.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года сильных магнитных бурь не ожидается. В то же время прогнозируется несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды гроза
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации