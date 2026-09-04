Прогноз магнитных бурь на 4 сентября: сколько вспышек было на Солнце

Измерение давления. Фото: Pexels

Геомагнитное поле Земли в пятницу, 4 сентября, будет находиться в спокойном состоянии, поэтому существенных магнитных бурь не предвидится. Хотя на Солнце за последние сутки произошла средняя вспышка класса М3, общая солнечная активность остается низкой.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Магнитные бури 4 сентября

В целом активность Солнца в течение предыдущих 24 часов оставалась низкой. Помимо вспышки средней силы М3, на солнечной поверхности произошли две вспышки класса В и три вспышки класса С.

Последние два типа вспышек имеют слабую мощность и не оказывают заметного влияния на нашу планету.

Календарь магнитных бурь с 4 по 7 сентября. Фото: Solar Meteo

Ожидается, что в течение пятницы интенсивность солнечных вспышек будет на низком уровне. Также сохраняется вероятность возникновения новых вспышек категории М, но шансы на это довольно низкие.

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Солнечная активность на 4 сентября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 6

Новини.LIVE писали, что, по прогнозам синоптиков, в сентябре Солнце будет спокойным. Первый месяц осени 2026 года обойдётся без сильных магнитных бурь. Специалисты прогнозируют лишь несколько дней незначительных колебаний. Заметный всплеск ожидается ориентировочно 10–12 сентября.

В Украине погода в пятницу, 4 сентября, порадует большинство областей сухой атмосферой с солнцем и переменной облачностью. Лишь отдельные регионы затронут локальные дожди, а утром видимость местами будет затруднена туманами.