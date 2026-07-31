Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сонячна активність зростає: чи буде магнітна буря

Сонячна активність зростає: чи буде магнітна буря

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 12:26
Магнітні бурі 31 липня: прогноз сонячної активності на сьогодні
У жінки головний біль, космос. Фото: Reuters/news.d.ua. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 31 липня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак сильних магнітних бур не прогнозують. Водночас геомагнітне поле може змінюватися від спокійного до активного рівня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Meteoprog.

Якою буде сонячна активність 31 липня

За інформацією фахівців, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні. На Сонці зафіксували три спалахи класу С, які не мають суттєвого впливу на геомагнітну ситуацію на Землі.

У п'ятницю, 31 липня, очікується, що геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня. Водночас імовірність сильних магнітних бур залишається низькою.

Сонячна активність на 31 липня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 50
Сонячна активність зростає: чи буде магнітна буря - фото 1
У жінки головний біль. Фото: Reuters

Вплив магнітних бур на самопочуття

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеочутливих людей. У такі дні деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску або порушення сну. Саме тому прогнози космічної погоди допомагають заздалегідь оцінити можливі ризики для здоров'я.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 31 липня. Останній день липня буде теплим, із невеликою хмарністю та без опадів.

Новини.LIVE писали, що за прогнозом синоптиків, останній день липня в Україні мине під впливом антициклону, який забезпечить суху та спокійну погоду. Водночас із Західної Європи надходитиме тепліше повітря, через що температура повітря підвищиться.

космос Сонце магнітні бурі
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації