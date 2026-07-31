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Главная Новости дня Солнечная активность растет: будет ли магнитная буря

Солнечная активность растет: будет ли магнитная буря

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 12:26
Магнитные бури 31 июля: прогноз солнечной активности на сегодня
У женщины болит голова, космос. Фото: Reuters/news.d.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В пятницу, 31 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако сильных магнитных бурь не прогнозируется. При этом геомагнитное поле может колебаться от спокойного до активного уровня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Какой будет солнечная активность 31 июля

По информации специалистов, в течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне. На Солнце зафиксировали три вспышки класса С, которые не оказывают существенного влияния на геомагнитную обстановку на Земле.

В пятницу, 31 июля, ожидается, что геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. При этом вероятность сильных магнитных бурь остается низкой.

Солнечная активность на 31 июля:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 15%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 50
Сонячна активність зростає: чи буде магнітна буря - фото 1
У женщины болит голова. Фото: Reuters

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие метеочувствительных людей. В такие дни некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, перепады артериального давления или нарушения сна. Именно поэтому прогнозы космической погоды помогают заранее оценить возможные риски для здоровья.

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космос Солнце магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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