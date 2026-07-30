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Головна Новини дня Спека до +33 °С і жодного дощу: якою буде погода завтра

Спека до +33 °С і жодного дощу: якою буде погода завтра

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Дата публікації: 30 липня 2026 20:34
Погода в Україні 31 липня — де буде до +33 °С і чи чекати дощів
Дівчина охолоджується в спеку. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У п'ятницю, 31 липня,  в Україні переважатиме сонячна та суха погода. У більшості областей синоптики прогнозують ясне або малохмарне небо без опадів, а температура повітря вдень сягатиме +33 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog

Погода в Україні 31 липня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що останній день липня порадує українців спокійною погожою погодою, яку зумовить антициклон. До того ж, із Західної Європи до нас почне поширюватись тепле повітря, тож температура підвищиться.

Погода в Україні 31 липня
Прогноз погоди на 31 липня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Щоправда вночі буде досить стримано, але вдень при малохмарній погоді повітря швидко прогріватиметься і сягне +24...+30 °С, а на крайньому заході країни до плюс +34 °С.

Також упродовж дня переважатиме невелика хмарність, але без опадів. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17 °С, вдень підніметься до +25...+30 °С, а на крайньому заході країни до +34 °С.

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Погода на 31 липня від Meteoprog

За прогнозом синоптиків, найтепліше завтра буде на заході, сході та півдні країни. У Закарпатській, Луганській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях повітря прогріється до +31…+33 °С. У центральних регіонах очікується +28…+31 °С, а на півночі буде дещо прохолодніше — від +25 до +29 °С.

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Карта температур в Україні 31 липня. Фото: Meteoprog

У нічні години температура становитиме від +15 °С на півночі до +23 °С на півдні та узбережжі Чорного моря.

Опадів не прогнозують у жодному регіоні. Вітер переважно буде слабким або помірним — 2–8 м/с. На більшій частині країни він матиме північно-західний напрямок, тоді як у західних областях переважатиме південно-східний або змінний вітер.

Як писали Новини.LIVE, в Україні знову очікується суттєве потепління. Вже в перші дні серпня повітря прогріватиметься до +28…+34 °C.

Також синоптики дали прогноз магнітних бур на серпень. В останній місяць літа тривалих та занадто потужних геомагнітних штормів фахівці наразі не очікують. 

погода температура повітря спека
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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