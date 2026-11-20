Дівчина йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сонячна активність демонструє незначне коливання, однак сильних геомагнітних збурень найближчим часом не прогнозують. У п’ятницю, 20 листопада, магнітних бур на Землі не очікується. Водночас геомагнітне поле може бути нестабільним, а на Сонці зберігається ймовірність нових спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде геомагнітна активність 20 листопада

За прогнозом фахівців, у п’ятницю геомагнітне поле перебуватиме в межах від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність очікується низькою, хоча повністю виключати нові спалахи не варто.

Прогноз сонячних спалахів з 15 по 22 листопада. Фото: meteoagent.com

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували 15 спалахів класу С. Такі явища зазвичай не мають помітного впливу на Землю.

Водночас імовірність спалаху М-класу становить 15%, а Х-класу — 5%. Прогнозована кількість сонячних плям — 52.

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Сонячна активність на 20 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 52

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі виникають унаслідок взаємодії потоків заряджених частинок від Сонця з магнітним полем Землі. Попередження про такі явища дають змогу заздалегідь стежити за прогнозами космічної погоди та враховувати можливі зміни геомагнітної активності.

Раніше Новини.LIVE публікували календар магнітних бур на листопад 2026 року. За попереднім прогнозом, на початку місяця можливі слабкі геомагнітні збурення, зокрема 1 листопада очікувалася буря рівня G1. Із 7 листопада до кінця місяця прогнозували відносно спокійну ситуацію без сильних штормів.

Також Новини.LIVE розповідали, якою буде погода в Україні в листопаді. У другій половині місяця очікується поступове похолодання: денна температура наприкінці осені може знизитися до +2…+3 °C, а вночі прогнозують заморозки до -2 °C.