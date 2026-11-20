Девушка идёт по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Солнечная активность демонстрирует незначительные колебания, однако сильных геомагнитных возмущений в ближайшее время не прогнозируется. В пятницу, 20 ноября, магнитных бурь на Земле не ожидается. В то же время геомагнитное поле может быть нестабильным, а на Солнце сохраняется вероятность новых вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Какой будет геомагнитная активность 20 ноября

По прогнозу специалистов, в пятницу геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность ожидается низкой, хотя полностью исключать новые вспышки не стоит.

Прогноз солнечных вспышек с 15 по 22 ноября. Фото: meteoagent.com

За последние 24 часа на Солнце зафиксировали 15 вспышек класса С. Такие явления обычно не оказывают заметного влияния на Землю.

В то же время вероятность вспышки М-класса составляет 15%, а Х-класса — 5%. Прогнозируемое количество солнечных пятен — 52.

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Солнечная активность на 20 ноября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5 %

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1 %

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15 %

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5 %

Количество солнечных пятен – 52

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия потоков заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Предупреждения о таких явлениях позволяют заранее следить за прогнозами космической погоды и учитывать возможные изменения геомагнитной активности.

Ранее Новини.LIVE публиковали календарь магнитных бурь на ноябрь 2026 года. По предварительному прогнозу, в начале месяца возможны слабые геомагнитные возмущения, в частности 1 ноября ожидалась буря уровня G1. С 7 ноября до конца месяца прогнозировалась относительно спокойная ситуация без сильных штормов.

Также Новини.LIVE рассказывали, какой будет погода в Украине в ноябре. Во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание: дневная температура в конце осени может снизиться до +2…+3 °C, а ночью прогнозируются заморозки до -2 °C.