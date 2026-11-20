Солнечная активность меняется: прогноз магнитных бурь на сегодня
Солнечная активность демонстрирует незначительные колебания, однако сильных геомагнитных возмущений в ближайшее время не прогнозируется. В пятницу, 20 ноября, магнитных бурь на Земле не ожидается. В то же время геомагнитное поле может быть нестабильным, а на Солнце сохраняется вероятность новых вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Какой будет геомагнитная активность 20 ноября
По прогнозу специалистов, в пятницу геомагнитное поле будет находиться в пределах от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность ожидается низкой, хотя полностью исключать новые вспышки не стоит.
За последние 24 часа на Солнце зафиксировали 15 вспышек класса С. Такие явления обычно не оказывают заметного влияния на Землю.
В то же время вероятность вспышки М-класса составляет 15%, а Х-класса — 5%. Прогнозируемое количество солнечных пятен — 52.
Солнечная активность на 20 ноября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5 %
- Вероятность сильной геомагнитной бури — 1 %
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15 %
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5 %
- Количество солнечных пятен – 52
Как магнитные бури влияют на человека
Магнитные бури возникают в результате взаимодействия потоков заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Предупреждения о таких явлениях позволяют заранее следить за прогнозами космической погоды и учитывать возможные изменения геомагнитной активности.
Ранее Новини.LIVE публиковали календарь магнитных бурь на ноябрь 2026 года. По предварительному прогнозу, в начале месяца возможны слабые геомагнитные возмущения, в частности 1 ноября ожидалась буря уровня G1. С 7 ноября до конца месяца прогнозировалась относительно спокойная ситуация без сильных штормов.
Также Новини.LIVE рассказывали, какой будет погода в Украине в ноябре. Во второй половине месяца ожидается постепенное похолодание: дневная температура в конце осени может снизиться до +2…+3 °C, а ночью прогнозируются заморозки до -2 °C.