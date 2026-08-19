Прогноз магнітних бур 19 серпня: коли чекати погіршення

Запаморочення через магнітні бурі. Фото: Magnific

Попри збуджений стан магнітосфери, 19 серпня магнітні бурі Землю оминуть. Протягом минулої доби астрономи зафіксували шість слабких сонячних спалахів класу С, які не несуть загрози. Разом з тим сьогодні очікується низька активність Сонця з можливістю поодиноких спалахів М-класу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані синоптиків Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 19 серпня

Наразі магнітосфера нашої планети перебуває у збудженому стані, однак виникнення магнітних бур у середу, 19 серпня, не прогнозується. Стан геомагнітного поля протягом дня ще неодноразово змінюватиметься.

Прогноз магнітних бур з 19 до 22 серпня. Фото: скриншот

За спостереженнями фахівців, загальний рівень сонячної активності зберігається на низькій позначці. Протягом попередніх 24 годин на поверхні Сонця вчені зафіксували шість спалахів. Усі вони належать до класу С. Такі космічні явища вважаються слабкими і не мають суттєвого впливу на Землю.

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%

Кількість сонячних плям – 43

Згідно з прогнозом на середу, сонячна активність і надалі залишатиметься низькою. Однак дослідники не виключають, що сьогодні можуть відбутися дещо потужніші виверження плазми через ймовірність формування сонячних спалахів М-класу.

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Раніше Новини.LIVE писали про те, що упродовж серпня, з 21 по 23 серпня, а також наприкінці місяця у проміжку з 29 до 31 серпня можливі сильні магнітні бурі. Сонце буде доволі активним в останній місяць літа.

Також синоптики попереджали, що в Україні цього тижня з 17 по 23 серпня неодноразово буде різко змінюватися погода. В регіонах буде то різке похолодання, то раптова спека до +38°C, що призведе до сильних злив з грозами та градом.