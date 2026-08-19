Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортКиївПолітикаОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сонячна активність викликає підозри: коли будуть магнітні бурі

Сонячна активність викликає підозри: коли будуть магнітні бурі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 11:41
Прогноз магнітних бур 19 серпня: коли чекати погіршення
Запаморочення через магнітні бурі. Фото: Magnific

Попри збуджений стан магнітосфери, 19 серпня магнітні бурі Землю оминуть. Протягом минулої доби астрономи зафіксували шість слабких сонячних спалахів класу С, які не несуть загрози. Разом з тим сьогодні очікується низька активність Сонця з можливістю поодиноких спалахів М-класу.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані синоптиків Meteoprog.

Магнітні бурі в Україні 19 серпня

Наразі магнітосфера нашої планети перебуває у збудженому стані, однак виникнення магнітних бур у середу, 19 серпня, не прогнозується. Стан геомагнітного поля протягом дня ще неодноразово змінюватиметься.

null
Прогноз магнітних бур з 19 до 22 серпня. Фото: скриншот

За спостереженнями фахівців, загальний рівень сонячної активності зберігається на низькій позначці. Протягом попередніх 24 годин на поверхні Сонця вчені зафіксували шість спалахів. Усі вони належать до класу С. Такі космічні явища вважаються слабкими і не мають суттєвого впливу на Землю.

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 35%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 43

Згідно з прогнозом на середу, сонячна активність і надалі залишатиметься низькою. Однак дослідники не виключають, що сьогодні можуть відбутися дещо потужніші виверження плазми через ймовірність формування сонячних спалахів М-класу.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали про те, що упродовж серпня, з 21 по 23 серпня, а також наприкінці місяця у проміжку з 29 до 31 серпня можливі сильні магнітні бурі. Сонце буде доволі активним в останній місяць літа.

Також синоптики попереджали, що в Україні цього тижня з 17 по 23 серпня неодноразово буде різко змінюватися погода. В регіонах буде то різке похолодання, то раптова спека до +38°C, що призведе до сильних злив з грозами та градом.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації