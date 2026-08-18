Погода в Україні на тиждень: шквали до 20 м/с, дощі та похолодання

Дівчата тікають від дощу. Фото: УНІАН

Україну чекає різка зміна погоди у найближчі дні, бо територію країни накриє атмосферний фронт, який принесе сильні зливи, потужні грози, град і шквали вітру до 20 м/с, а також серйозні температурні перепади. За даними Укргідрометцентру, 18 серпня на заході суттєво похолоднішає до +20...+25 °C, тоді як у більшості інших регіонів денне повітря прогріється до спекотних +28...+33 °C.

Про це в ефірі День.LIVE розповівзаступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Прогноз погоди в Україні з 18 по 20 серпня

Завтра, 18 серпня, синоптик прогнозує помірні дощі з грозами по всій країні, за винятком східних та південно-східних областей. Західні регіони матимуть найгіршу погодну ситуацію, оскільки там очікується локальне посилення опадів до значних рівнів. Крім того, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях вируватимуть сильні грози. В окремих районах можливе випадіння граду та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду.

Разом із негодою прийдуть і різкі перепади температур. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть +15...+20 °C. Вдень 18 серпня у більшості областей повітря прогріється до +28...+30 °C. Водночас на заході країни температурний фон суттєво відрізнятиметься.

"Проте у західних областях, за рахунок того, що туди вже прийшов атмосферний фронт і після нього вже до нас завертає прохолодний північно-західний вітер, там значення денних температур будуть трішки нижчими, в межах +20...+25°C", — зазначив представник Укргідрометцентру/

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У середу, 19 серпня, атмосферний фронт почне переміщуватися у східному напрямку. У нічні години дощі з грозами пройдуть у більшості північних, центральних та південних областей. Згодом опади дістануться сходу та південного сходу країни, а 20 серпня вдень короткочасні грозові дощі місцями пройдуть у північній частині.

Якою буде погода в Україні на вихідних 22 та 23 серпня

Наприкінці тижня, зокрема у суботу, 22 серпня, локальні короткочасні опади повернуться до західних областей, тоді як на решті території України буде суха сонячна погода.

Іван Семиліт підкреслив, що температура повітря вночі та вдень суттєво відрізнятиметься.

"Загалом, надалі, якщо розглядати синоптичну ситуацію саме значення температури, то у денні години ми очікуємо все ж таки +28...+33°C у більшості областей, проте у нічні години +10...+18°C. І така тенденція зберігатиметься загалом і до кінця цього тижня", — заявив метеоролог.

Також Новини.LIVE повідомляли, що метеорологи оприлюднили прогноз на вівторок, 18 серпня, попередивши про мінливу хмарність та ускладнення погодних умов. Зокрема, у низці регіонів пройдуть рясні зливи з грозами, градом і сильними поривами вітру до 20 метрів на секунду.

Водночас в Україну знову заходить хвиля аномальної спеки. Протягом тижня з 17 по 23 серпня південні та центральні області розігріватиме до +38°C, але разом з тим в країні час від часу вируватимуть бурі з грозами, зливами, градом та шквалами.