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Головна Новини дня Укргідрометцентр оголосив небезпеку у деяких областях через дощі

Укргідрометцентр оголосив небезпеку у деяких областях через дощі

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 16:14
Прогноз погоди в Україні на завтра 18 серпня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 18 серпня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики прогнозують у декількох областях зливи, грози, град і шквали до 20 метрів на секунду. Внаслідок негоди подекуди оголошено перший рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 18 серпня

Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південного сходу та сходу, очікуються помірні, а на заході країни місцями значні дощі, грози. Крім того, в окремих районах град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня
Погода в Україні 18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південний, а в західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +15...+20 °С, вдень +28...+33 °С, в західних областях та на Житомирщині +20...+25 °С.

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Небезпечні метеорологічні явища 

Синоптики попередили, що 18 серпня у західний, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях будуть грози, а в окремих районах град та шквали до 20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності.

Погода в Україні 18 серпня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, 17 серпня на Землі не очікується значних магнітних бур, а сонячна активність — низька. Водночас геомагнітне поле може коливатися від спокійного до активного стану.

Також синоптики розповідали, чого очікувати від погоди в Україні у другій частині серпня. Найспекотніше буде в південній та східній частинах країни. 

погода негода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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