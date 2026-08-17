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Главная Новости дня Укргидрометцентр объявил опасность в ряде областей из-за дождей

Укргидрометцентр объявил опасность в ряде областей из-за дождей

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 16:14
Прогноз погоды в Украине на завтра 18 августа от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 18 августа, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики прогнозируют в нескольких областях ливни, грозы, град и шквалы со скоростью до 20 метров в секунду. В связи с непогодой в некоторых местах объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 18 августа

Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-востока и востока, ожидаются умеренные, а на западе страны местами значительные дожди, грозы. Кроме того, в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 18 серпня
Погода в Украине 18 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер южный, а в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +15...+20 °С, днём +28...+33 °С, в западных областях и в Житомирской области +20...+25 °С.

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Опасные метеорологические явления

Синоптики предупредили, что 18 августа в западных, днем — в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях будут грозы, а в отдельных районах — град и шквалы до 20 метров в секунду. Объявлен первый уровень опасности.

Погода в Україні 18 серпня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к затруднению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 17 августа на Земле не ожидается значительных магнитных бурь, а солнечная активность — низкая. В то же время геомагнитное поле может колебаться от спокойного до активного состояния.

Также синоптики рассказывали, чего ожидать от погоды в Украине во второй половине августа. Самая жаркая погода будет в южной и восточной частях страны.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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