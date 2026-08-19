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Солнечная активность вызывает подозрения: когда магнитные бури

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Дата публикации 19 августа 2026 11:41
Прогноз магнитных бурь на 19 августа: когда следует ожидать ухудшения
Головокружение из-за магнитных бурь. Фото: Magnific

Несмотря на возбужденное состояние магнитосферы, 19 августа магнитные бури обойдут Землю стороной. За прошедшие сутки астрономы зафиксировали шесть слабых солнечных вспышек класса С, которые не представляют угрозы. Вместе с тем сегодня ожидается низкая активность Солнца с возможностью единичных вспышек М-класса.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные синоптиков Meteoprog.

Магнитные бури в Украине 19 августа

В настоящее время магнитосфера нашей планеты находится в возбужденном состоянии, однако возникновения магнитных бурь в среду, 19 августа, не прогнозируется. Состояние геомагнитного поля в течение дня будет еще неоднократно меняться.

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Прогноз магнитных бурь с 19 по 22 августа. Фото: скриншот

По наблюдениям специалистов, общий уровень солнечной активности остается на низком уровне. За последние 24 часа на поверхности Солнца ученые зафиксировали шесть вспышек. Все они относятся к классу С. Такие космические явления считаются слабыми и не оказывают существенного влияния на Землю.

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 25%
  • Вероятность сильной геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 43

Согласно прогнозу на среду, солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться низкой. Однако исследователи не исключают, что сегодня могут произойти несколько более мощные извержения плазмы из-за вероятности образования солнечных вспышек М-класса.

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Ранее Новини.LIVE писали о том, что в течение августа, с 21 по 23 августа, а также в конце месяца в период с 29 по 31 августа возможны сильные магнитные бури. Солнце будет достаточно активным в последний месяц лета.

Также синоптики предупреждали, что в Украине на этой неделе, с 17 по 23 августа, погода будет неоднократно резко меняться. В регионах будет то резкое похолодание, то внезапная жара до +38 °C, что приведет к сильным ливням с грозами и градом.

космос Солнце здоровье магнитные бури плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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