Прогноз магнітних бур в Україні на 11 серпня

Вплив магнітної бурі на серце у метеозалежних. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Фахівці прогнозують спокійний або помірно нестабільний стан геомагнітного поля 11 серпня, тож магнітних бур у вівторок не очікується. За минулу добу астрофізики зафіксували на світилі дев'ять вибухів.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 11 серпня повний прогноз

Ймовірність виникнення нових сонячних спалахів категорії С у вівторок, 11 серпня, буде доволі низькою. Цього дня геомагнітне поле варіюватиметься від спокійного до нестабільного стану. Загальний рівень активності нашого світила науковці вважають низьким, тому серйозних магнітних бур цього дня очікувати не варто.

Прогноз магнітних бур з 11 до 14 серпня. Фото: Солар Метео

Водночас, за попередніми прогнозами, значне збурення геомагнітного поля очікується у середу, 12 серпня, у проміжку між 09:00 до 15:00. Кр-індекс може сягати 5 балів, що відповідає магнітній бурі середньої сили.

Сонячна активність на 11 серпня:

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Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 9

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, фахівці уже склали детальний прогноз магнітних бур на серпень. В останній місяць літа прогнозується кілька потужних геомагнітних коливань через високу активність Сонця.

Разом з тим, синоптики обіцяють грози та сильні зливи в Україні 11 серпня. Втім у деяких регіонах утримається спекотна погода.